Benedizione della Madonna di San Luca in Piazza Maggiore

Il 13 maggio alle 17.15, l’immagine della Madonna di San Luca sarà portata in processione dalla Cattedrale alla Basilica di San Petronio. Successivamente, uscirà sul sagrato di Piazza Maggiore per la benedizione dell’Arcivescovo Cardinale. La processione prevede il passaggio attraverso le strade del centro storico, coinvolgendo fedeli e partecipanti. L’evento si concluderà con la benedizione sul sagrato della piazza principale.

Mercoledì 13 maggio alle 17.15 l’Immagine della Beata Vergine di San Luca verrà portata in processione dalla Cattedrale alla Basilica di San Petronio e quindi uscirà sul sagrato in Piazza Maggiore per la Benedizione dell’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi alla Città e all’Arcidiocesi alle 18, come è.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Il programma della Madonna di San Luca

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