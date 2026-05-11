Madonna di San Luca mercoledì benedizione alla città da San Petronio

Mercoledì 13 maggio, il cardinale Matteo Zuppi presiederà una benedizione pubblica a Bologna, dalla terrazza della Basilica di San Petronio in Piazza Maggiore. L'evento coinvolgerà la cerimonia di benedizione alla città e all’Arcidiocesi, con la partecipazione di cittadini e fedeli. La Madonna di San Luca sarà presente in forma simbolica durante la cerimonia.

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