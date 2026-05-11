Madonna di San Luca mercoledì benedizione alla città da San Petronio

Da bolognatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 13 maggio, il cardinale Matteo Zuppi presiederà una benedizione pubblica a Bologna, dalla terrazza della Basilica di San Petronio in Piazza Maggiore. L'evento coinvolgerà la cerimonia di benedizione alla città e all’Arcidiocesi, con la partecipazione di cittadini e fedeli. La Madonna di San Luca sarà presente in forma simbolica durante la cerimonia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Madonna di San Luca è scesa a Bologna e mercoledì 13 maggio il cardinale Matteo Zuppi benedirà la città e l'Arcidiocesi dal sagrato della Basilica di San Petronio in Piazza Maggiore. L'appuntamento è il cuore della tradizionale settimana di celebrazioni dedicata alla Beata Vergine, che.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

La Madonna di San Luca scende in cittàIl ritorno in città della Beata Vergine di San Luca è previsto per sabato 9 maggio, data che dà inizio alla tradizionale settimana di celebrazioni e...

Madonna di San Luca 2026, quando scende in città e il mistero della pioggiaBologna, 2 maggio 2026 – Sabato 9 maggio l’Immagine della Madonna di San Luca scenderà in città giungendo a porta Saragozza alle 18.

Argomenti più discussi: La discesa della Madonna di San Luca; Scende la Madonna di San Luca. Zuppi: Ponga fine alle guerre; La Madonna di San Luca scende in città il 9 maggio; Fiera di San Luca.

madonna di san madonna di san lucaMercoledì la Benedizione della Madonna di San Luca alla Città e all’Arcidiocesifoto Bragaglia, Minnicelli, Tentori Mercoledì 13 maggio alle 17.15 l’Immagine della Beata Vergine di San Luca verrà portata in processione dalla Cattedrale alla Basilica di San Petronio e quindi uscir ... sassuolo2000.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web