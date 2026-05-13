Su Amazon si svolgono nuovamente le giornate dedicate al Made in Italy, che presentano sei prodotti da tenere d’occhio nel 2026. Durante questa iniziativa, vengono promossi articoli italiani in diverse categorie, con sconti e offerte speciali. L’evento si rivolge ai consumatori interessati a prodotti nazionali, mettendo in evidenza alcune referenze ritenute rappresentative del panorama italiano. La promozione rimane un appuntamento fisso nel calendario commerciale dell’e-commerce.

L'Italia vera e propria culla della piccola e media impresa: un territorio ricco di realtà che hanno deciso di investire nelle nostro territorio, e nell'artigianalità, diventando così punto di riferimento mondiale per qualità e creatività. «Siamo al fianco delle imprese italiane e ogni giorno sosteniamo il valore delle 20.000 PMI» spiega Ilaria Zanelotti, Direttore dei Servizi per i Partner di Vendita di Amazon.it. Una scelta, quella di essere su Amazon, scelta anche da chi si muove per la prima volta sul web: «le PMI lo fanno per aprirsi a nuovi mercati, far crescere il proprio business e portare nel mondo ciò che le rende inimitabili.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Made in Italy Days su Amazon, 6 prodotti da conoscere per il 2026

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