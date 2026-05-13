Maddison desidera aiutare il Tottenham nella lotta per la retrocessione dopo il ritorno da un infortunio al legamento crociato anteriore

James Maddison ha annunciato di essere disponibile a contribuire alla salvezza del Tottenham in Premier League dopo essere tornato in campo, dopo un lungo periodo di assenza a causa di un infortunio al legamento crociato anteriore. La squadra sta affrontando una fase critica e il suo rientro è stato comunicato ufficialmente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Maddison ha fatto sapere di essere pronto a supportare i suoi compagni durante le ultime partite della stagione.

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