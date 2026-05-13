Maddison desidera aiutare il Tottenham nella lotta per la retrocessione dopo il ritorno da un infortunio al legamento crociato anteriore
James Maddison ha annunciato di essere disponibile a contribuire alla salvezza del Tottenham in Premier League dopo essere tornato in campo, dopo un lungo periodo di assenza a causa di un infortunio al legamento crociato anteriore. La squadra sta affrontando una fase critica e il suo rientro è stato comunicato ufficialmente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Maddison ha fatto sapere di essere pronto a supportare i suoi compagni durante le ultime partite della stagione.
2026-05-12 19:22:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. James Maddison afferma di essere pronto ad aiutare il Tottenham a garantire la sopravvivenza della Premier League dopo aver fatto il suo tanto atteso ritorno dall’infortunio. Il centrocampista ha fatto la sua prima apparizione ufficiale in 12 mesi durante il pareggio per 1-1 degli Spurs contro il Leeds, un risultato che ha lasciato la squadra del nord di Londra al 17° posto in classifica e a soli due punti sopra la zona retrocessione. Maddison ha ricevuto un’enorme accoglienza da parte dei tifosi quando è uscito dalla panchina e ha quasi vinto un rigore nel tempo di recupero durante un’incoraggiante apparizione cameo.🔗 Leggi su Justcalcio.com
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