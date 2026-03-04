Flora Tabanelli operata dopo il bronzo alle Olimpiadi | intervento al legamento crociato anteriore del ginocchio destro

Il 6 novembre, durante una sessione a Stubai, Flora Tabanelli è caduta mentre sciava, sentendo un rumore sordo che ha interrotto il silenzio del ghiacciaio. La sciatrice è rimasta a terra alcuni secondi prima di essere soccorsa, mentre l’eco della caduta si diffondeva sull’ambiente innevato. Poco dopo, è stata sottoposta a un intervento chirurgico al ginocchio destro, per riparare il legamento crociato anteriore.

Il 6 novembre, a Stubai, il rumore sordo della caduta aveva gelato l'aria più della neve. Flora Tabanelli rimase a terra qualche secondo di troppo, lo sguardo fisso al cielo lattiginoso del ghiacciaio. Poche ore dopo arrivò la diagnosi che nessun atleta vuole sentire alla vigilia di un'Olimpiade: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il sogno di gareggiare ai Giochi di Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sembrava svanito in quell'istante. Eppure, proprio in quella frattura si è insinuata la sua ostinazione. Diciotto anni, modenese, campionessa del mondo e dominatrice della Coppa del Mondo park&pipe, Flora ha scelto la strada più impervia: niente intervento immediato, ma una terapia conservativa studiata insieme alla Commissione Medica FISI.