Macroscuola 2026 vince l’Ic Volta di Cornigliano | progetto sull’ex panificio militare

Le classi 2 A e 2 B dell’Istituto Comprensivo “Alessandro Volta” di Cornigliano si sono aggiudicate il primo premio nel concorso “Macroscuola” 20252026, promosso da Ance Giovani Liguria. Il progetto vincente riguarda un’idea sviluppata sull’ex panificio militare. La competizione è rivolta alle scuole secondarie di primo grado e coinvolge diversi istituti della regione.

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