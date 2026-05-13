Macroscuola 2026 vince l’Ic Volta di Cornigliano | progetto sull’ex panificio militare
Le classi 2 A e 2 B dell’Istituto Comprensivo “Alessandro Volta” di Cornigliano si sono aggiudicate il primo premio nel concorso “Macroscuola” 20252026, promosso da Ance Giovani Liguria. Il progetto vincente riguarda un’idea sviluppata sull’ex panificio militare. La competizione è rivolta alle scuole secondarie di primo grado e coinvolge diversi istituti della regione.
Sono state le classi 2 A e 2 B dell’Istituto Comprensivo “Alessandro Volta” di Cornigliano ad aggiudicarsi il primo premio del concorso “Macroscuola” 20252026 promosso da Ance Giovani Liguria e rivolto alle scuole secondarie di primo grado. Il progetto vincitore riguarda il recupero dell’ex.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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