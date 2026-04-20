L’IC Milani di Terracina abbatte le barriere del silenzio con il Progetto Aurora

Un istituto scolastico di Terracina ha avviato un progetto dedicato a facilitare la comunicazione degli studenti con bisogni speciali. Attraverso questa iniziativa, si cerca di abbattere le difficoltà di espressione, coinvolgendo bambini e ragazzi in attività volte a superare le barriere del silenzio. L’obiettivo è offrire un ambiente più inclusivo, aiutando gli studenti a condividere emozioni e richieste senza limiti di linguaggio.

“Immaginate un bambino che non sa come chiedere dov’è il bagno, o uno studente che vorrebbe raccontare la gioia di una gita ma resta in silenzio perché le parole non bastano”. Parte da questa riflessione profonda il “Progetto Aurora: una nuova Alba”, l’iniziativa con cui l’Istituto Comprensivo.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Terni, il progetto Pink Baskin: “Sport che unisce, abbatte le barriere e fa sentire tutti parte della stessa squadra”Uno sport inclusivo ed emergente, che richiama il basket e si gioca con canestri posizionati a diverse altezze. Leggi anche: Brugherio, perde il controllo dell'auto e abbatte le barriere del marciapiede Aggiornamenti e dibattiti L’IC Milani di Terracina abbatte le barriere del silenzio con il Progetto AuroraImmaginate un bambino che non sa come chiedere dov’è il bagno, o uno studente che vorrebbe raccontare la gioia di una gita ma resta in silenzio perché le parole non bastano. Parte da questa riflessi ... latinatoday.it Finali cadetti al PalaRavizza alzano i trofei il Milani di Pavia e l’istituto di Cava ManaraLa squadra cadetti dell’istituto comprensivo Mino Milani di Pavia e quella cadette del comprensivo di Cava Manara hanno vinto il torneo di basket tre contro tre dei Campionati studenteschi di primo ... laprovinciapavese.gelocal.it