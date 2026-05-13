Macron vola in Africa per provare a recuperare l’influenza perduta
Il presidente francese si trova in Africa per rafforzare i rapporti con i paesi del continente. Durante un vertice in Kenya, ha parlato di collaborazioni paritarie tra la Francia e le nazioni africane, facendo riferimento a un piano ispirato a quello di un noto politico italiano. La visita si inserisce in un tentativo di recuperare l'influenza della Francia nella regione, dopo anni di rapporti complessi e tensioni crescenti.
Il presidente francese ha annunciato investimenti per 23 miliardi di euro (27 miliardi di dollari) durante il vertice Africa Forward in Kenya, parlando di un partnership paritaria e con obiettivi comuni. Un significativo cambiamento di atteggiamento, che appare però palesemente ricalcato sul Piano Mattei per l’Africa, che dopo due anni di lavoro sta producendo i primi risultati. Parigi sta faticosamente tentando di recuperare terreno dopo aver visto la cacciata dei propri militari dalle basi africane, ad oggi presenti soltanto nella repubblica di Gibuti, e sostituiti dai russi che hanno orchestrato tutti i colpi di Stato a partire dal 2020....🔗 Leggi su Laverita.info
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