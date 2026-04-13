Il Papa ha intrapreso un viaggio di 11 giorni in Africa, visitando Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale. Durante la missione, ha percorso circa 18.000 chilometri, toccando diverse città e incontrando leader locali e comunità. La visita si concentra su temi di pace e giustizia, con incontri ufficiali e momenti di preghiera. La missione è stata annunciata come un impegno per rafforzare i legami tra la Chiesa e i paesi visitati.

Undici giorni, quattro Paesi, quasi 18mila chilometri di soli spostamenti aerei, lingue e fedi diverse, ma un filo rosso costituito dalle cicatrici di questi popoli che ancora cercano di essere lenite. Papa Leone XIV vola in Africa, dove visiterà Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale. Parlerà di pace e di giustizia, di lavoro e riscatto, ma vivrà anche la gioia di popoli che da tempo non hanno visto la visita di un Pontefice e che si sono preparati con cura. Sarà ospite di santuari e prigioni, università e orfanotrofi, in un viaggio intenso che lo vedrà in Paesi che non conquistano normalmente le cronache dei giornali occidentali., "Il filo conduttore di questo viaggio apostolico sta nella scelta del Santo Padre di portare la presenza della Chiesa là dove la sofferenza umana è più acuta.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Papa Leone vola in Africa, 18mila chilometri tra pace e giustizia

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