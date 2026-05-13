Macron il libro svela il motivo dello schiaffo | messaggi con l’attrice
Un nuovo libro ha rivelato dettagli sui messaggi scambiati tra un’attrice e il Presidente, indicando un legame che sarebbe stato di natura platonica con un giornalista. La pubblicazione fornisce informazioni sui contenuti specifici delle comunicazioni tra l’attrice e il leader politico, mentre una conferma ufficiale ha chiarito che il rapporto con il giornalista non era di natura romantica. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e ha sollevato interrogativi sulla natura di queste relazioni pubbliche e private.
? Punti chiave Cosa contenevano esattamente i messaggi inviati dall'attrice al Presidente?. Chi ha confermato la natura platonica del legame con il giornalista?. Come ha reagito lo staff di Brigitte Macron alle nuove rivelazioni?. Perché la versione ufficiale dell'Eliseo è stata messa in discussione?.? In Breve Il giornalista Florian Tardif cita messaggi confidenziali con l'attrice Golshifteh Farahani.. Lo staff di Brigitte Macron ha contattato Le Parisien per smentire le ricostruzioni.. Il libro Una coppia (quasi) perfetta descrive una frequentazione platonica di diversi mesi.. L'incidente avvenne un anno fa durante il viaggio ufficiale in Vietnam.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Vi ricordate lo schiaffo di Brigitte a Macron? Secondo i media francesi era per gelosia. “Presunta liaison platonica del presidente con un’attrice franco-iraniana”Roma, 13 maggio 2026 – Vi ricordate il famoso schiaffo che Brigitte diede a Macron scendendo dall’aereo le cui immagini fecero il giro del mondo?...
Macron e lo schiaffo da Brigitte sull'aereo "per gelosia" verso l'attrice Golshifteh Farahani: l'indiscrezioneL’attrice Golshifteh Farahani sarebbe la causa dello schiaffo dato da Brigitte a Macron su un aereo nel 2025, stando a una indiscrezione lanciata dal...
Si parla di: Ecco cosa c’è dietro lo schiaffo di Brigitte a Macron: una scenata di gelosia per l’attrice Farahani.
Rivelato il mistero del famigerato schiaffo di Brigitte Macron a Emmanuel: ecco chi c'è dietroSi riapre il caso del celebre schiaffo sull’aereo presidenziale dato da Brigitte ad Emmanuel Macron. Secondo il giornalista Florian Tardif, all’origine della tensione ci sarebbero alcuni messaggi sc ... msn.com
Macron, i messaggi con un'attrice iraniana dietro lo schiaffo di Brigitte. «Sei molto carina»: il gossip infiamma ParigiNel 2017, agli albori del suo primo mandato, Emmanuel Macron confidò a un caro amico: «Se Brigitte non è felice, non ce la farò ... msn.com