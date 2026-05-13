Una voce non confermata sostiene che una prima dama abbia colpito il marito durante un viaggio in aereo, motivando l'azione con motivi di gelosia nei confronti di un'attrice. La notizia si diffonde attraverso fonti non ufficiali e non è stata confermata né smentita dai diretti interessati. La vicenda riguarda un episodio che avrebbe avuto luogo durante un volo, senza ulteriori dettagli ufficiali sulla dinamica o le conseguenze.

L’attrice Golshifteh Farahani sarebbe la causa dello schiaffo dato da Brigitte a Macron su un aereo nel 2025, stando a una indiscrezione lanciata dal giornalista Florian Tardif, che descrive una lite scaturita da messaggi platonici. L’episodio è stato ripreso recentemente da Donald Trump, provocando una reazione sdegnata da parte di Parigi e dello stesso Presidente francese in visita diplomatica. La lite tra Macron e Brigitte sull'aereo presidenziale Chi è l'attrice Golshifteh Farahani L'ironia di Donald Trump sullo schiarffo La lite tra Macron e Brigitte sull’aereo presidenziale Secondo quanto riportato da Madame Figaro, il giornalista di Paris Match Florian Tardif ha svelato i dettagli di un acceso confronto avvenuto tra Emmanuel Macron e la moglie Brigitte.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Macron e lo schiaffo da Brigitte sull'aereo "per gelosia" verso l'attrice Golshifteh Farahani: l'indiscrezione

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