Dopo dieci anni trascorsi all’interno dell’Eliseo, la first lady ha condiviso di aver affrontato difficoltà legate a un disagio psicologico e a frequenti attacchi online. Questa rivelazione arriva in un momento in cui si discute molto delle sfide personali di chi vive sotto i riflettori e delle conseguenze di commenti pubblici e critiche sui social media. La sua testimonianza apre uno squarcio sulla dimensione privata di una figura spesso al centro dell’attenzione mediatica.

? Cosa sapere Brigitte Macron rivela disagio psicologico e attacchi online dopo dieci anni all'Eliseo.. Le condanne per cyberbullismo e il ritiro di Macron nel 2027 segnano un cambio.. Dopo quasi un decennio di vita all’Eliseo, Brigitte Macron ha espresso un profondo senso di malinconia e disagio psicologico durante un colloquio con La Tribune Dimanche, rivelando come la quotidianità accanto a Emmanuel Macron sia stata segnata da momenti di estrema tristezza e pessimismo. La moglie del Presidente francese, che ha vissuto per oltre nove anni all’interno della residenza ufficiale, ha descritto una realtà lontana dall’immagine pubblica che il mondo percepisce.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brigitte Macron: il grido segreto dietro le mura dell’Eliseo

Brigitte Macron, un uomo - Storia di una fake news.

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