Miami Open 2026 p 3 | Il terzo incomodo c’è davvero?!

Milano-Sanremo da sogno per Pogacar. L’analisi della Classicissima con Gian Luca Giardini Jannik Sinner continua a dominare: vittoria su Damir Džumhur e 12° successo consecutivo nei Masters 1000 senza perdere un set! Intanto a Miami escono altri candidati al ruolo di antagonista dei primi 2 del mondo. Esiste il terzo incomodo? Ne parliamo in diretta a TennisMania sul canale YouTube di OA Sport con:??? Dario Puppo??? Massimiliano Ambesi??? Guido Monaco Atletica, Devynne Charlton firma la tripletta iridata nei 60hs ed eguaglia il record del mondo! I 60 ostacoli donne hanno regalato grande spettacolo nella sessione pomeridiana della terza e ultima giornata dei Campionati Mondiali indoor. 🔗 Leggi su Oasport.it

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“VORREI SINNER IN FINALE” Eravamo abituati a vederli sempre uno contro l’altro in finale, ma in questo inizio di stagione non li abbiamo ancora visti sfidarsi Sarà Sinner Alcaraz la finale al Masters 1000 di Miami #Tennis #MiamiOpen #Sinne x.com