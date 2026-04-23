Nel 2025, nella provincia di Pisa, il settore del credito ha visto una crescita nel risparmio e nell’uso delle piattaforme digitali. Tuttavia, le aziende di alcuni settori hanno affrontato molte difficoltà, mentre le famiglie hanno mostrato un aumento nelle richieste di finanziamenti. Questi cambiamenti si sono verificati in un contesto di differenze significative tra diverse zone e comparti produttivi.

Pisa, 23 aprile 2026 - Nel 2025 il panorama creditizio nella provincia di Pisa si è caratterizzato per una forte spinta al risparmio e alla digitalizzazione, a fronte di dinamiche produttive estremamente divergenti tra territori e settori. Mentre il sistema bancario prosegue la sua riorganizzazione territoriale, il rapporto con la clientela si sposta massicciamente sui canali digitali. Sul fronte dei prestiti, nell’anno si è poi evidenziata una marcata divergenza tra il comparto delle famiglie, in crescita, e quello delle imprese, in difficoltà e con le piccole attività particolarmente penalizzate. In questo contesto, il risparmio complessivo delle famiglie ha raggiunto livelli molto elevati, orientandosi verso forme di investimento più remunerative, mentre la qualità del credito ha mostrato un peggioramento in alcuni territori.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Accesso al credito a Pisa nel 2025: famiglie in crescita e imprese sotto pressione

Notizie correlate

Imprese sotto pressione, la Regione prepara il piano: bollette, credito e aiuti miratiVertice con aziende e sindacati: la Giunta accelera su interventi immediati e investimenti strutturali.

Cnpr forum: famiglie e imprese sotto pressione per i costi energetici“Intervenire sull’emergenza non rappresenta mai una soluzione definitiva, ma solo una risposta temporanea.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Accesso al credito: il ruolo delle garanzie della Sezione Speciale PAT nel sistema economico trentino; Beni strumentali - Nuova Sabatini; Microcredito sociale - Welfare, diritti e cittadinanza; Accesso al credito, Assoconfidi e la nuova rotta per la riforma del sistema.

Accesso al credito a Pisa nel 2025: famiglie in crescita e imprese sotto pressionePisa, 23 aprile 2026 - Nel 2025 il panorama creditizio nella provincia di Pisa si è caratterizzato per una forte spinta al risparmio e alla digitalizzazione, a fronte di dinamiche produttive ... lanazione.it

Incontro Artigiancredito e CNA Palermo, Tamajo: Sostegno concreto a strumenti innovativi per l’accesso al creditoCosì l'assessore al lavoro regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, al termine dell'incontro con il presidente di Artigiancredito, Fabio Petri che si è tenuto nel capoluogo siciliano. ilsicilia.it

La vittoria della Lazio in Coppa Italia può stravolgere l'accesso all'Europa per le squadre di Serie A - facebook.com facebook

#Articolo Guerra, il Vaticano blocca l’accesso al paradiso a tutti gli statunitensi - LEGGI L'ARTICOLO: x.com