Il 30 gennaio scorso, Catherine O’Hara è venuta a mancare, lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo. Bryan Cranston ha espresso pubblicamente il suo dolore, condividendo un momento di commozione e lacrime nel ricordare la collega. La perdita di O’Hara ha suscitato reazioni di cordoglio tra molti artisti, che hanno ricordato il suo talento e il suo ruolo nel panorama televisivo e cinematografico.

Il talento puro di Catherine O’Hara ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di Bryan Cranston, che ha voluto rendere omaggio alla collega scomparsa il 30 gennaio scorso. L’attore, protagonista di serie come Breaking Bad e Malcolm in the middle, ha condiviso riflessioni profonde sulla capacità della settantunenne di gestire la recitazione con un equilibrio magistrale tra intensità e naturalezza. La scomparsa della star di Schitt’s Creek, avvenuta a causa di un’embolia polmonare legata a un cancro rettale, ha colpito duramente il settore. Cranston ha espresso il proprio dolore attraverso un messaggio pubblicato su Instagram il giorno stesso del decesso, descrivendo la donna come una figura geniale e un essere umano straordinario.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bryan Cranston piange Catherine O’Hara: il segreto del suo genio

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