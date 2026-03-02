Catherine O’Hara vince un premio postumo agli Actor Award per lei una standing ovation

Un mese dopo la sua scomparsa, Catherine O’Hara, conosciuta per il suo ruolo in 'Mamma ho perso l’aereo', ha ricevuto un premio postumo agli Actor Awards della SAG-AFTRA. La cerimonia si è conclusa con una standing ovation dedicata all’attrice, che è stata riconosciuta con una statuetta durante la premiazione. La consegna del premio si è svolta in presenza di pubblico e colleghi.

(Adnkronos) – Un mese dopo la sua morte, l'attrice di 'Mamma ho perso l'aereo' Catherine O'Hara è stata premiata con una statuetta postuma agli Actor Awards della SAG-AFTRA (noto fino al 2025 come Screen Actors Guild Award). L'interprete, scomparsa il 30 gennaio all'età di 71 anni, ha vinto il premio per la migliore interpretazione femminile in una serie comedy per 'The Studio' di Apple TV (oltre ad aver vinto anche come membro del cast di 'The Studio' nella categoria 'Miglior interpretazione corale in una serie comedy') A ritirare il premio a suo nome, durante una standing ovation dei colleghi attori in sala, Seth Rogen, che della serie è co-protagonista, ma anche ideatore e regista insieme a Evan Goldberg. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Gli Actor Awards sono i premi del cinema e della televisione assegnati dalla Screen Actors Guild (SAG), il più importante sindacato di attori di Hollywood. "I peccatori" ha vinto il premio più importante, quello per il miglior cast: facebook

