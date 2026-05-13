Ma Meloni può aprire il nucleare anche se l'Italia ha detto di No al referendum del 2011?

Durante la seduta parlamentare, il governo ha comunicato che entro l'estate verrà approvata una nuova legge delega e saranno adottati i decreti attuativi per il ritorno al nucleare nel paese. La dichiarazione è arrivata nel corso del cosiddetto premier time, senza riferimenti a eventuali vincoli o decisioni passate sul tema. La questione del nucleare era già stata bocciata nel 2011 tramite referendum.

In Aula durante il premier time Meloni ha annunciato che entro l'estate sarà approvata la legge delega e adottati i decreti attuativi per definire il ritorno del nucleare in Italia. Ma il governo può davvero riaprire la strada verso la produzione del nucleare anche se l'Italia ha detto No ai referendum del 1987 e del 2011?.🔗 Leggi su Fanpage.it

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