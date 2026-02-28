Attacco Usa-Israele all'Iran Tajani | Teheran non può avere l'arma nucleare Meloni convoca riunione

Dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran, il ministro degli Esteri italiano ha convocato una riunione di emergenza alla Farnesina. Tajani ha dichiarato che Teheran non può avere l’arma nucleare. La riunione si è svolta nel pomeriggio e ha visto la partecipazione di rappresentanti delle forze politiche e dei servizi di intelligence. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

Dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, il ministro degli Esteri ha convocato una riunione di emergenza alla Farnesina. "L'obiettivo americano è quello di eliminare qualsiasi rischio nucleare per l'Occidente", ha detto. Al momento "non c'è stato nessun ferito tra gli italiani", ha rassicurato.