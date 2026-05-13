M5S in Basilicata | parte Nova 2026 per ascoltare le piazze

Il Movimento 5 Stelle in Basilicata ha avviato l'iniziativa Nova 2026, un percorso che coinvolge le piazze locali per raccogliere opinioni e proposte. Durante gli incontri, vengono poste domande sui cambiamenti possibili nel programma del campo progressista e sui nomi dei coordinatori che gestiranno i tavoli tecnici a Matera. Le riunioni si svolgono con l’obiettivo di coinvolgere direttamente le persone nelle decisioni politiche.

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? Domande chiave Come cambierà il programma del campo progressista grazie alle piazze?. Chi sono i coordinatori che gestiranno i tavoli tecnici a Matera?. Cosa permetterà di trasformare le idee dei cittadini in azioni politiche?. Perché questo modello di ascolto punta ai centri più isolati?.? In Breve Inizio tappe in Basilicata il 16 maggio con coordinatori Christian Giordano e Leo Rubino.. Tavolo tecnico composto da Arnaldo Lomuti, Viviana Verri e Rosanna Giardiello.. Coinvolgimento diretto di professionisti, giovani e associazioni di Potenza e Matera.. Obiettivo costruzione programma campo progressista tramite istanze raccolte nei borghi.. Dal 16 maggio la Basilicata ospiterà le tappe di Nova 2026, l’iniziativa del Movimento 5 Stelle lanciata da Giuseppe Conte per il percorso nazionale chiamato Parola all’Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - M5S in Basilicata: parte Nova 2026 per ascoltare le piazze ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate M5S a Taranto: parte Nova Parola per le sfide del 2027? Cosa scoprirai Come influirà il progetto Nova Parola sulle elezioni del 2027? Cosa proporranno Sebastio e Turco durante l'incontro in corso... M5S a Vinchiaturo: il progetto Nova per ascoltare il Molise?? Cosa scoprirai Come influenzeranno le proposte di Vinchiaturo il programma nazionale di Conte? Quali percorsi bus gratuiti collegheranno i comuni... Argomenti più discussi: Il ciclo della vita al centro del convegno all'IC 2 Giovanni Paolo II di Policoro; Maltempo: Verri (M5S), gli agricoltori del Metapontino chiedono risposte; Movimento 5 Stelle Basilicata presenta gli eventi di NOVA - Parola all'Italia: tappe a Potenza e Matera; Luigi Di Maio, l'ex M5S entra nel Council del prestigioso think tank europeo Ecfr. #disastrom5s - Results on X | Live Posts & Updates x.com Le elezioni amministrative del 2026 sono ormai alle porte: con la guida elaborata da ANCI, prende forma il quadro operativo che accompagnerà Comuni, candidati, segretari comunali e uffici elettorali verso il voto del 24 e 25 maggio, con eventuali ballottaggi f reddit M5S, in Basilicata paghiamo di più per i carburanti senza una spiegazione accettabileSui carburanti, in Basilicata paghiamo di più, senza una spiegazione accettabile. Lo sottolineano, in una nota, le consigliere regionali del M5S, Alessia Araneo e Viviana Verri, le quali aggiungono ... ansa.it