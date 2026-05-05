M5S a Taranto | parte Nova Parola per le sfide del 2027

A Taranto, il Movimento 5 Stelle ha avviato il progetto Nova Parola, che mira a affrontare le sfide del 2027. Durante un incontro in corso Umberto, i rappresentanti Sebastio e Turco presenteranno le proposte legate a questa iniziativa e discuteranno delle possibili ripercussioni sulle future elezioni. La discussione si concentra sulle strategie e le azioni previste per il futuro della città.

? Cosa scoprirai Come influirà il progetto Nova Parola sulle elezioni del 2027?. Cosa proporranno Sebastio e Turco durante l'incontro in corso Umberto?. Come funzionerà il metodo Open Space Technology per coinvolgere i cittadini?. Perché il M5S ha scelto proprio Taranto per avviare la mobilitazione?.? In Breve Conferenza mercoledì 6 maggio ore 09:30 in corso Umberto 142 a Taranto. Coordinatrice Sebastio e senatore Turco illustreranno i dettagli dell'operazione. Progetto Nova Parola prevede mobilitazione capillare in 100 piazze italiane. Team Open Space Technology Taranto gestirà la partecipazione dei cittadini. Il Movimento 5 Stelle organizza una conferenza stampa a Taranto mercoledì 6 maggio alle ore 09:30 presso la sede di corso Umberto 142 per presentare l’iniziativa Nova Parola all’Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - M5S a Taranto: parte Nova Parola per le sfide del 2027 Notizie correlate Il Movimento 5 Stelle pensa al programma per le politiche e lancia il progetto "NOVA - Parola all’Italia”Su iniziativa del Presidente Giuseppe Conte, il MoVimento 5 Stelle lancia una nuova sfida a se stesso e alla società civile con il più grande e... Verso le elezioni, doppio impegno di Giuseppe Conte nel Ravennate: il presidente M5S presenta "Nova"Si accende la campagna elettorale mentre manca meno di un mese alle elezioni amministrative del 24-25 maggio che vedranno chiamati alle urne, nella... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Il M5S guarda alle Politiche 2027, ecco la presentazione di Nova Parola all’Italia; A Taranto Nova, la tappa del percorso nazionale del M5S per scrivere il programma di coalizione; Movimento 5 Stelle, Laura Sebastio alla guida provinciale di Taranto; M5S Taranto contro la nomina di Mancarelli: Scelta inopportuna e poco trasparente. Il M5S lancia NOVA-Parola all’Italia: proposte per il prossimo governoSi chiama NOVA-Parola all’Italia, un percorso indetto dal Movimento 5 Stelle che punta a coinvolgere direttamente le persone nella stesura del programma di governo della prossima coalizione progress ... grandangoloagrigento.it Riunione organizzativa ieri sera a Rimini sui prossimi importanti eventi: Rimini ospiterà uno dei 100 spazi di confronto NOVA - Parola all’Italia. Una giornata di lavoro aperta a cittadini, associazioni, realtà sociali e professionali del territorio per rispondere a u - facebook.com facebook Da oggi anche le italiane e gli italiani residenti all’estero possono contribuire attivamente al processo di partecipazione e confronto "Nova - Parola all'Italia". Scopri qui tutti i dettagli x.com