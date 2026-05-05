M5S a Vinchiaturo | il progetto Nova per ascoltare il Molise

Il Movimento 5 Stelle di Vinchiaturo ha presentato il progetto Nova, un'iniziativa volta ad ascoltare le esigenze del Molise. Durante l'evento, sono state illustrate le proposte che potrebbero influenzare il programma nazionale di Giuseppe Conte. Per facilitare la partecipazione, sono stati organizzati percorsi di bus gratuiti collegando diversi comuni molisani all’appuntamento. La giornata ha visto coinvolti diversi rappresentanti locali e cittadini interessati alle tematiche proposte.

?? Cosa scoprirai Come influenzeranno le proposte di Vinchiaturo il programma nazionale di Conte? Quali percorsi bus gratuiti collegheranno i comuni molisani all'evento? Come verranno gestite le istanze su sanità e spopolamento a Roma? Chi può iscriversi per presentare le proprie idee durante l'incontro??? In Breve Evento si terrà domenica 17 maggio dalle ore 10:00 alle ore 17:00 Bus gratuiti collegheranno Agnone, Termoli, Campobasso, Venafro, Isernia e Bojano Email novaost.isernia@gmai .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - M5S a Vinchiaturo: il progetto Nova per ascoltare il Molise Notizie correlate M5S a Vinchiaturo: cittadini al centro del nuovo programma politico? Cosa sapere Il Movimento 5 Stelle organizza un incontro a Vinchiaturo domenica 17 maggio. A Monteforte Irpino fa tappa "NOVA": il nuovo format firmato M5SSabato 16 maggio, a Monteforte Irpino (Avellino), si terrà l’appuntamento irpino di “NOVA – Parola all’Italia”, il percorso partecipativo promosso... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: M5S, a Vinchiaturo l’evento Nova: Ascolto vero del territorio; Il Movimento 5 Stelle lancia Nova a Vinchiaturo per costruire il programma di governo - isNews; M5S a Vinchiaturo | cittadini al centro del nuovo programma politico. Sanità: prove di dialogo Pd-M5S, tavolo fiume in viale Trento x.com M5S lancia Nova, Orrico “Parola ai cittadini per costruire il futuro” https://www.calabrianews24.com/news/414805036550/m5s-lancia-nova-orrico-parola-ai-cittadini-per-costruire-il-futuroutm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=dlvr-auto - facebook.com facebook