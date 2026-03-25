Il leader di una coalizione progressista ha presentato un nuovo programma che comprende punti su lavoro, sicurezza, scuola e tasse. Contestualmente, si discute del referendum costituzionale e delle future alleanze politiche del centrosinistra. La questione della leadership all’interno dell’area di governo è al centro delle analisi politiche attuali. La presentazione avviene in un momento di confronto tra le forze politiche di sinistra.

La sindaca, ai microfoni di Rtl 102.5, sul futuro del centrosinistra ribadisce il no alle primarie: "Sono divisive, c'è un altro modo", e lancia: "Serve un programma" Il referendum costituzionale, il futuro della coalizione progressista e il tema della leadership del centrosinistra. Sono questi i principali argomenti affrontati dalla sindaca di Genova Silvia Salis intervenuta questa mattina ai microfoni di Rtl 102.5, con una riflessione che tocca sia la fase politica nazionale sia il metodo con cui costruire l’alternativa di governo. Sul referendum, Salis ha sottolineato come la consultazione si sia progressivamente trasformata in uno scontro politico. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - "Lavoro, sicurezza, scuola e tasse": Salis lancia il programma della coalizione di governo progressista

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