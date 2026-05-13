MO Mattarella a Herzog | stop guerra permanente inaccettabili attacchi a Unifil
Il presidente della Repubblica ha parlato con il collega israeliano in serata. La conversazione si è concentrata sulla richiesta di interrompere il conflitto e sulla condanna degli attacchi a una missione militare delle Nazioni Unite. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui contenuti specifici del dialogo o su eventuali decisioni prese durante la telefonata.
Roma, 13 mag. (askanews) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa sera una telefonata da parte del presidente di Israele, Isaac Herzog. Il colloquio viene definito da fonti del Quirinale “franco e aperto”. Il presidente Mattarella ha sottolineato l’urgente necessità di abbandonare in Medio Oriente lo stato di guerra permanente, dichiarando inoltre di trovare inaccettabili gli attacchi effettuati nei confronti delle truppe impegnate nel contingente Unifil. Il presidente italiano ha sottolineato altresì la necessità del rispetto del diritto della navigazione nelle acque internazionali. Mattarella ha ribadito l’impegno determinato della Repubblica italiana contro ogni atto di antisemitismo.🔗 Leggi su Ildenaro.it
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