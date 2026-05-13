MO Mattarella a Herzog | stop guerra permanente inaccettabili attacchi a Unifil

Il presidente della Repubblica ha parlato con il collega israeliano in serata. La conversazione si è concentrata sulla richiesta di interrompere il conflitto e sulla condanna degli attacchi a una missione militare delle Nazioni Unite. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui contenuti specifici del dialogo o su eventuali decisioni prese durante la telefonata.

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