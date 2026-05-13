Lupi | ‘Serrande chiuse nei centri storici minacciano la sicurezza

Recentemente, un rappresentante di categoria ha commentato che la chiusura delle serrande nei centri storici sta creando problemi di sicurezza nei vicoli, lasciati senza attività e persone. Ha sollevato inoltre alcune domande sulla relazione tra negozi chiusi e aumento del rischio di incidenti o fenomeni di degrado. Confcommercio ha presentato alcune proposte per incentivare il ritorno dei clienti e mantenere viva l’area, cercando di riempire le vie di negozi e attività commerciali.

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? Domande chiave Come influisce la chiusura delle botteghe sulla sicurezza dei vicoli?. Quali strategie propone Confcommercio per ripopolare i centri storici vuoti?. Perché il Procuratore chiede più mezzi alle forze dell'ordine?. Quanti posti di lavoro si perdono a causa dell'illegalità economica?.? In Breve Il procuratore Alberto Lari segnala carenza organica e necessità di più mezzi notturni.. Il prefetto Antonio Giaccari sottolinea l'importanza della rigenerazione urbana per la città.. Carlo Sangalli riferisce perdita di 24mila posti di lavoro nel commercio nel 2025.. Lupi propone patti tra proprietari e inquilini per ridurre immobili sfitti a Imperia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lupi: ‘Serrande chiuse nei centri storici minacciano la sicurezza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Piemonte: -27,2% negozi nei centri storici. La fineIl tessuto commerciale del Piemonte sta subendo una contrazione profonda e irreversibile nei centri storici. Leggi anche: Rubrica #UnescoSostenibile – San Gimignano: ripensare la transizione energetica nei centri storici patrimonio UNESCO