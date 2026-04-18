Massacro nel Parco | 10 lupi avvelenati indagine per omicidio

Nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, tra Pescasseroli e Alfedena, dieci lupi sono stati trovati morti a causa di sostanze tossiche. L’episodio è stato segnalato alle autorità competenti, che hanno avviato un’indagine per omicidio volontario. La morte degli animali ha suscitato preoccupazione tra gli operatori del parco e le associazioni ambientaliste. Finora, non sono stati resi noti eventuali sospettati o dettagli sulle modalità dell’avvelenamento.

Dieci lupi sono stati uccisi con l’uso di sostanze tossiche tra Pescasseroli e Alfedena, nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. L’azione deliberata ha colpito esemplari appartenenti a nuclei familiari distinti, spingendo la Procura di Sulmona ad aprire un fascicolo per uccisione ingiustificata di animali, trattando il caso con la stessa gravità riservata ai reati contro le persone. Il bilancio biologico e l’indagine sulla natura del veleno. L’area protetta si trova nel pieno di una crisi ecologica causata da un atto di violenza indiscriminata. Nel territorio di Pescasseroli sono stati rinvenuti cinque esemplari, mentre altre cinque carcasse sono state individuate nella zona di Alfedena.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Massacro nel Parco: 10 lupi avvelenati, indagine per omicidio Notizie correlate Dieci lupi trovati senza vita nel Parco nazionale d'Abruzzo: potrebbero essere stati avvelenatiCinque lupi sono stati trovati senza vita, nel pomeriggio di mercoledì 15 aprile, ad Alfedena (L'Aquila), nel Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e... Dieci lupi avvelenati nel Parco nazionale d'Abruzzo, il Wwf: "Uno dei più gravi crimini di natura nell'ultimo decennio"Il Wwf Italia esprime “profonda e crescente preoccupazione” per la notizia del rinvenimento di cinque lupi morti ad Alfedena, nell’area contigua del...