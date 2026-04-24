Nel cuore tra Abruzzo e Molise sono stati trovati senza vita diciotto lupi, tre volpi e una poiana, un episodio che ha suscitato grande preoccupazione. Le autorità stanno conducendo indagini approfondite per capire le cause di questa strage. Le carcasse degli animali sono state rinvenute in diverse zone del parco e si sospetta l’uso di veleni. La notizia ha attirato l’attenzione di ambientalisti e cittadini, preoccupati per la tutela della fauna locale.

L'Aquila - Diciotto lupi, tre volpi e una poiana trovati senza vita tra Abruzzo e Molise: istituzioni mobilitate per accertare responsabilità e fermare il fenomeno Una serie di episodi inquietanti scuote il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, dove sono stati rinvenuti senza vita 18 lupi, 3 volpi e una poiana, in diverse aree tra Pescasseroli, Alfedena, Bisegna e Barrea. Un bilancio pesante che ha immediatamente attivato le indagini della Procura della Repubblica di Sulmona, con l’ipotesi prevalente di avvelenamento. Secondo i primi esiti degli accertamenti, le morti sarebbero riconducibili all’utilizzo di pesticidi agricoli, sostanze altamente tossiche che, se disperse nell’ambiente, possono provocare effetti devastanti sulla fauna selvatica e sull’intero ecosistema.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Strage di lupi nel Parco: allarme veleni e indagini serrate in corso

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