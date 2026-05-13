L’uomo tra filosofia e tecnica

Oggi alle 10 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea si svolge un dibattito tra Carlo Galli ed Eugenio Mazzarella, incentrato sui temi della filosofia della tecnica. L'incontro si svolge in una sede pubblica e prevede un confronto tra i due studiosi su questioni legate alla relazione tra filosofia e tecnologia. La discussione è aperta al pubblico e si svolge in un orario mattutino.

Sarà incentrato sui temi della filosofia della tecnica il dibattito tra Carlo Galli ed Eugenio Mazzarella in programma oggi alle 10, nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17). Ne parleranno con i relatori Agostino Cera e Marco Bresadola (Unfe). L’incontro è a cura del Dipartimento di Studi Umanistici dell’ Università di Ferrara, in collaborazione con il Laboratorio di Filosofia Trascendentale e Fenomenologia e con Joint Phd Unife & Pucpr - Transcendental Philosophy and Reflexive Society. È passato oltre un secolo dalla nascita della filosofia della tecnica, con il lavoro pionieristico di Ernst Kapp (1877), e più di 70 anni sono trascorsi da quando questa disciplina ha trovato una formulazione teorica matura, grazie al celebre saggio La questione della tecnica di Martin Heidegger (1954).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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AYRTON SENNA: Un UOMO tra PERFEZIONE e FOLLIA

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