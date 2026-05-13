Luoghi del cuore c’è anche un video podcast

È stato pubblicato un nuovo video podcast dedicato ai Luoghi del cuore, un'iniziativa che invita le persone a esprimere le proprie preferenze votando per i luoghi che ritengono più significativi. La campagna coinvolge diversi siti, tra cui chiese di provincia e borghi poco frequentati, con l’obiettivo di raccogliere consensi e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tutela di questi luoghi. Votare è semplice e permette di contribuire alla loro valorizzazione.

Votate, votate, votate, i vostri luoghi preferiti, dalle chiese di provincia ai borghi spopolati. Torna la tredicesima edizione de “ I luoghi del cuore “ del FAI Fondo ambiente italiano, con il sostegno di Intesa SanPaolo, un censimento che coinvolge direttamente i cittadini nella salvaguardia e valorizzazione di beni del patrimonio di storia, arte e natura. C’è tempo sino al 15 dicembre per esprimersi, si partecipa sul sito www.iluoghidelcuore.it. Sono oltre 13,5 milioni i voti raccolti in totale dal 2003, anno della prima edizione del censimento del FAI. E solo nel 2024 sono arrivate oltre 2.300.000 segnalazioni a favore di più di 41.000 luoghi, disseminati in oltre 6.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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