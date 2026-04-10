A Torino, un evento espositivo si svolge coinvolgendo l'intera città con 18 mostre distribuite tra musei, i portici del centro e la zona della Mole. La manifestazione si svolge in diversi spazi pubblici e museali, offrendo una vasta gamma di esposizioni artistiche e culturali. La presenza di queste mostre in luoghi emblematici della città mira a rendere l'evento accessibile a un pubblico più ampio.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Torino, 9 apr. (askanews) – . Una festa della fotografia a 360 gradi dall’Ottocento a oggi. Così il direttore artistico Walter Guadagnini ha presentato ad askanews l’edizione 2026 di Exposed Torino Photo Festival, che si tiene nel capoluogo piemontese dal 9 aprile al 2 giugno. E il tema di questa edizione è “Mettersi a nudo”, inteso come tema classico della fotografia, ma anche come un modo per i fotografi di raccontare se stessi e i propri sentimenti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una intera città coinvolta, 18 mostre in luoghi museali, ma anche nel cuore di Torino, sotto i portici o presso la Mole

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