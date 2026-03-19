Giovedì mattina un gruppo di palestinesi ha attraversato il valico di Rafah dal lato egiziano per rientrare nella Striscia di Gaza, come riferisce l’emittente televisiva satellitare egiziana Al-Qahera News. Nessuna altra informazione su numeri o motivazioni è stata diffusa.

Giovedì mattina un gruppo di palestinesi è giunto sul lato egiziano del valico di Rafah per tornare nella Striscia di Gaza, secondo quanto riportato dall’emittente televisiva satellitare statale egiziana Al-Qahera News. La riapertura del valico tra Gaza e l’Egitto era prevista per consentire l’evacuazione medica di pazienti e malati dalla Striscia devastata, nonché il ritorno dei palestinesi che hanno completato le cure in Egitto durante la guerra. Il valico terrestre è stato riaperto solo per un traffico limitato di persone. Cuba, Salis: “Dove sono i 165 paesi Onu che hanno votato la risoluzione contro l’embargo?” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, palestinesi attraversano il valico di Rafah per tornare nella Striscia

Articoli correlati

Gaza, riapre valico Rafah: 150 palestinesi lasciano la Striscia per le cureUna ‘finestra di speranza’, così ha commentato la notizia della riapertura parziale del Valico di Rafah Ali Shaath, capo del Comitato per Gaza.

Leggi anche: Gaza: quasi 180 palestinesi hanno lasciato la Striscia in una settimana attraverso il valico di Rafah con l’Egitto

Dozens of Palestinians cross Rafah back into Gaza, families reunited

Altri aggiornamenti su Gaza palestinesi attraversano il valico...

Temi più discussi: Israele sfrutta la distrazione globale causata dalla guerra con l'Iran per intensificare la Carestia a Gaza; Revocata e poi sospesa la mostra con i disegni dei bambini palestinesi: Siamo rimasti pietrificati; Torino, corteo Pro Pal protesta contro il genocidio palestinese e il governo Meloni; La Rafiqueer Boat tra geopolitica, mobilitazione civile e critica dell'omonazionalismo.

Gaza, palestinesi attraversano il valico di Rafah per tornare nella Striscia(LaPresse) Giovedì mattina un gruppo di palestinesi è giunto sul lato egiziano del valico di frontiera di Rafah per tornare nella Striscia di ... stream24.ilsole24ore.com

Gaza, aperto il valico di Rafah. Era chiuso dal 28 febbraioIl valico di Rafah tra Gaza e l'Egitto è stato riaperto. Lo riportano media statali egiziani. Il valico era stato chiuso il 28 febbraio. Secondo Al-Qahera News, emittente vicina ai servizi segreti ... tg24.sky.it

Milano, misure cautelari per 17 scioperanti pro Palestina A distanza di sei mesi dai fatti, procura e questura di Milano presentano il conto ai solidali che parteciparono allo sciopero generale per Gaza Roberto Maggioni x.com

Una violenta tempesta di #sabbia ha travolto la Striscia di #Gaza, devastando tende e rifugi di fortuna dove vivono milioni di persone sfollate dalla guerra. Le raffiche hanno sollevato e strappato teloni e strutture precarie, avvolgendo Gaza City e Khan Younis i - facebook.com facebook