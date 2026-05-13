Lunghezza addio alla Terra dei Fuochi di Roma est | la bonifica di via Donegani è al rush finale

La bonifica di via Donegani a Roma est sta per concludersi, segnando la fine di un’area nota come la “Terra dei Fuochi”. In passato, sono stati trovati barili contenenti rifiuti tossici che avevano contaminato il territorio. Ora, i lavori sono in fase avanzata e si avviano verso la conclusione. La zona sta recuperando il suo aspetto originale dopo un lungo intervento di bonifica.

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