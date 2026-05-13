Lunghezza addio alla Terra dei Fuochi di Roma est | la bonifica di via Donegani è al rush finale
La bonifica di via Donegani a Roma est sta per concludersi, segnando la fine di un’area nota come la “Terra dei Fuochi”. In passato, sono stati trovati barili contenenti rifiuti tossici che avevano contaminato il territorio. Ora, i lavori sono in fase avanzata e si avviano verso la conclusione. La zona sta recuperando il suo aspetto originale dopo un lungo intervento di bonifica.
Erano stati ritrovati barili con rifiuti tossici. La Terra dei Fuochi di Roma est è quasi un ricordo. Si stanno infatti completando le operazioni di bonifica della discarica abusiva di via Donegani, a Lunghezza. Gli interventi, cominciati a febbraio 2024 si sarebbero dovuti concludere già nel.🔗 Leggi su Romatoday.it
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