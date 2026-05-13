Lunghezza addio alla Terra dei Fuochi di Roma est | la bonifica di via Donegani è al rush finale

Da romatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La bonifica di via Donegani a Roma est sta per concludersi, segnando la fine di un’area nota come la “Terra dei Fuochi”. In passato, sono stati trovati barili contenenti rifiuti tossici che avevano contaminato il territorio. Ora, i lavori sono in fase avanzata e si avviano verso la conclusione. La zona sta recuperando il suo aspetto originale dopo un lungo intervento di bonifica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Erano stati ritrovati barili con rifiuti tossici. La Terra dei Fuochi di Roma est è quasi un ricordo. Si stanno infatti completando le operazioni di bonifica della discarica abusiva di via Donegani, a Lunghezza. Gli interventi, cominciati a febbraio 2024 si sarebbero dovuti concludere già nel.🔗 Leggi su Romatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Terra dei fuochi, al via la bonifica. Mantovano: “Via tutti i rifiuti entro luglio”

Fondi per la Terra dei Fuochi: "Comune partecipi al bando"Il presidente della Commissione Speciale Controllo e Garanzia al Comune di Capua, Ferdinando Brogna, chiede al sindaco Adolfo Villani di attivarsi e...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web