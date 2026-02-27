Fondi per la Terra dei Fuochi | Comune partecipi al bando

Il presidente della Commissione Speciale Controllo e Garanzia del Comune di Capua ha invitato il sindaco a intervenire e a partecipare ai bandi destinati ai finanziamenti per la Terra dei Fuochi, che prevedono risorse specifiche per la sicurezza territoriale. La richiesta mira a coinvolgere l'amministrazione comunale in iniziative di finanziamento dedicate a questa area.