Fondi per la Terra dei Fuochi | Comune partecipi al bando
Il presidente della Commissione Speciale Controllo e Garanzia del Comune di Capua ha invitato il sindaco a intervenire e a partecipare ai bandi destinati ai finanziamenti per la Terra dei Fuochi, che prevedono risorse specifiche per la sicurezza territoriale. La richiesta mira a coinvolgere l'amministrazione comunale in iniziative di finanziamento dedicate a questa area.
Il presidente della Commissione Speciale Controllo e Garanzia al Comune di Capua, Ferdinando Brogna, chiede al sindaco Adolfo Villani di attivarsi e partecipare ai bandi per i finanziamenti previsti per la Terra dei Fuochi e che prevedono risorse per la sicurezza dei territori."Ritengo.
