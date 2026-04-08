È iniziata ufficialmente la bonifica dell’area conosciuta come Terra dei fuochi, con l’obiettivo di rimuovere tutti i rifiuti presenti entro luglio, secondo quanto annunciato dal Governo. L’intervento fa parte di un piano di risanamento ambientale approvato dal governo Meloni per ripulire la zona. Le operazioni di rimozione sono state avviate e sono in corso nelle aree interessate.

Terra dei fuochi libera dai rifiuti. È iniziata ufficialmente l’attività di rimozione prevista dal piano del Governo Meloni per i risanamento ambientale dell’area. E questa mattina sul posto in presenza, in località Cantariello, ad Afragola (Napoli) c’era il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano. 620 tonnellate di rifiuti da rimuovere. L’alto rappresentante di Palazzo Chigi ha spiegato che «Quella di oggi è una battaglia che inizia per rimuovere 620 tonnellate di rifiuti lasciati in strada e che punta entro il mese di luglio a togliere tutti quelli presenti sulle strade comunali e provinciali di questo territorio ». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Terra dei fuochi, al via la bonifica. Mantovano: “Via tutti i rifiuti entro luglio”

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