La circonvallazione di Catania si è bloccata già nelle prime ore di lunedì, causando lunghe code e disagi agli automobilisti. La strada principale è rimasta paralizzata per diverse ore, rallentando il traffico in tutta la zona. La situazione ha coinvolto anche altre arterie cittadine, rendendo difficile il movimento dei veicoli e creando un senso di confusione tra chi si sposta in città.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Mattinata difficile per gli automobilisti. Il lunedì mattina rappresenta già una sfida per molti, ma a Catania diventa spesso una vera e propria prova di resistenza. Tra sveglia e spostamenti, gli automobilisti si trovano ad affrontare code interminabili e rallentamenti che complicano l’inizio della giornata. Code chilometriche tra Ognina e Nesima. Già dalle 8, la circonvallazione nel tratto tra Ognina e Nesima si è trasformata in un lungo serpentone di veicoli quasi fermi, con tempi di percorrenza aumentati ben oltre la norma. Una situazione ormai ricorrente, che ogni inizio settimana mette in difficoltà chi deve raggiungere il lavoro o rispettare impegni importanti.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Caos traffico a Catania: circonvallazione paralizzata già dalle prime ore di lunedì

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