Durante la serata inaugurale del Festival di Cannes 2026, sul red carpet è sfilata Joan Collins, riconosciuta come una delle ultime vere icone della Vecchia Hollywood. Indossando guanti d’opera e diamanti, l’attrice ha attirato l’attenzione per il suo stile senza tempo. La sua presenza ha rappresentato un momento di grande fascino, offrendo uno spettacolo di eleganza che trascende le generazioni.

L a serata inaugurale del Festival di Cannes 2026 ha riservato il colpo di scena più efficace proprio alla fine, quando sul red carpet è apparsa Joan Collins. A pochi giorni dal suo novantatreesimo compleanno, l’attrice londinese ha sfilato con la stessa falcata sicura che negli anni ’80 rese leggendaria la sua Alexis Colby in Dynasty. Lontana dalle tendenze contemporanee che spesso premiano la sottrazione, la Collins ha scelto di tornare sulla Croisette puntando su un divismo purissimo, capace di catalizzare l’attenzione dei fotografi ben oltre l’effetto nostalgia. Tutti i look del Festival di Cannes 2026. guarda le foto Joan Collins diva a Cannes 2026: il look grafico in bianco e nero.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'ultima vera icona della Vecchia Hollywood sfila sulla Croisette tra guanti d'opera e diamanti. Una lezione di stile che ignora l'anagrafe

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