L’ultima teoria del presidente gela i nutrizionisti di mezzo mondo Dallo Studio Ovale arriva l' elogio del junk food | Chi si fissa col peso schiatta prima
Il presidente ha recentemente espresso una teoria che ha sorpreso i nutrizionisti di tutto il mondo, affermando che chi si concentra troppo sul peso potrebbe rischiare di morire prima. La dichiarazione è stata fatta durante il lancio di un nuovo portale governativo dedicato alle future madri, promosso dall’amministrazione statunitense. L’evento si è svolto allo Studio Ovale, nel corso del quale sono state fatte queste affermazioni.
L ’occasione ufficiale era il lancio di Moms.gov, un portale voluto dall’amministrazione statunitense per sostenere le future madri americane. Ma lo scorso 11 maggio, tra le pareti solenni dello Studio Ovale, Donald Trump ha preferito trasformare l’evento sulla salute materna in un monologo sulla propria “straordinaria” vigoria, sfidando apertamente ogni manuale di nutrizione. Con un’ironia tagliente rivolta a chi spende la vita a contare le calorie, il presidente ha rivendicato il suo amore per la dieta più discussa del pianeta: « Non è perché mangio i cibi migliori. O forse sì, chi lo sa quali sono i cibi migliori? Magari il junk food fa bene e l’altro cibo no ».🔗 Leggi su Iodonna.it
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