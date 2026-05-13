L’ultima teoria del presidente gela i nutrizionisti di mezzo mondo Dallo Studio Ovale arriva l' elogio del junk food | Chi si fissa col peso schiatta prima

Il presidente ha recentemente espresso una teoria che ha sorpreso i nutrizionisti di tutto il mondo, affermando che chi si concentra troppo sul peso potrebbe rischiare di morire prima. La dichiarazione è stata fatta durante il lancio di un nuovo portale governativo dedicato alle future madri, promosso dall’amministrazione statunitense. L’evento si è svolto allo Studio Ovale, nel corso del quale sono state fatte queste affermazioni.

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