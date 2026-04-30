Nuove proposte di tassazione su alcol e cibo spazzatura sono state avanzate in Europa per ridurre i decessi legati alla salute del fegato. Secondo studi recenti, circa 284.000 morti all'anno sono attribuibili a queste cause, con circa 780 decessi quotidiani di origine epatica. Gli esperti hanno richiesto un aumento delle tasse per coprire i costi sanitari derivanti da queste patologie, puntando a un intervento preventivo e alla riduzione dei danni.

? Cosa sapere Esperti EASL chiedono all'Europa tasse su alcol e junk food per 284.000 morti annui.. Nuove aliquote mirano a coprire i costi sanitari causati da 780 decessi epatici giornalieri.. Una commissione di esperti dell’European Association for the Study of the Liver e della rivista Lancet ha chiesto oggi ai governi europei di imporre tasse molto più elevate su alcolici e cibi poco salutari per contrastare i 284.000 decessi annuali causati dalle malattie del fegato nel continente. Il rapporto, pubblicato mercoledì sulla testata medica, sottolinea l’urgenza di interventi drastici per gestire un carico di patologie epatiche che sta diventando insostenibile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salute del fegato: tasse più alte su alcol e junk food per salvare vite

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