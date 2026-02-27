Fabregas chiama i nutrizionisti del Bodo Glimt e per migliorare il Como si affida alle sedute col drone

Cesc Fabregas ha portato i nutrizionisti del Bodo Glimt a lavorare con il Como e si è affidato alle sedute con il drone per analizzare gli allenamenti. Sui campi della squadra lombarda è stato installato un grande schermo che mostra in tempo reale le riprese aeree del drone, seguendo un metodo già adottato dal PSG. La presenza di queste tecnologie mira a migliorare le prestazioni dei giocatori.