Fabregas chiama i nutrizionisti del Bodo Glimt e per migliorare il Como si affida alle sedute col drone
Cesc Fabregas ha portato i nutrizionisti del Bodo Glimt a lavorare con il Como e si è affidato alle sedute con il drone per analizzare gli allenamenti. Sui campi della squadra lombarda è stato installato un grande schermo che mostra in tempo reale le riprese aeree del drone, seguendo un metodo già adottato dal PSG. La presenza di queste tecnologie mira a migliorare le prestazioni dei giocatori.
Sui campi di allenamento del Como è apparso da alcuni giorni in pianta stabile un maxi schermo dove Fabregas proietta in tempo reale le immagini di un drone che riprende i giocatori, imitando quanto fa già da tempo il PSG. Nei giorni scorsi ha chiesto e ottenuto un incontro con lo staff di nutrizionisti del Bodo Glimt. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Al Como Fabregas fa piazzare un mega-schermo in campo per studiare le distanze e invita i nutrizionisti del Bodo GlimtLa provincia di Como: "Sul mega-schermo vengono proiettate le immagini in diretta riprese da un drone che staziona sopra i giocatori.
