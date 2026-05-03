Il Napoli si prepara alla fase a eliminazione diretta della Champions League, con l’attenzione rivolta a Lukaku dopo le recenti tensioni con la nazionale belga. Resta da capire come il tecnico gestirà la situazione del giocatore, in particolare in vista delle prossime partite. La società dovrà inoltre decidere se includere o escludere Lukaku dalla rosa per la competizione internazionale, considerando le questioni disciplinari emerse.

? Cosa scoprirai Come gestirà Conte il caso della disubbidienza di Lukaku?. Chi deciderà se escludere il belga dalla rosa per la Champions?. Perché le visioni di De Laurentiis e Conte sono così distanti?. Cosa accadrà al Napoli se non si troverà un accordo economico?.? In Breve Rientro previsto di Di Lorenzo, Vergara e Neres per le sfide contro Bologna e Udinese.. Ultimo impegno stagionale previsto in trasferta contro il Pisa.. Contratto di Conte in scadenza a giugno del prossimo anno.. Disobbedienza di Lukaku dopo i trattamenti fisioterapici effettuati in Belgio.. Il Napoli consolida la posizione verso la Champions League dopo il punto ottenuto a Como, mentre l’attenzione si sposta sul futuro tra Conte e De Laurentiis.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli verso la Champions: Lukaku nel mirino dopo il Belgio

Mercato Napoli3 Mosse Decisive! Manna Scatenato! Sì Cambia!

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