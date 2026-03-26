Lukaku esplode il caso | il centravanti resta in Belgio senza il permesso del Napoli I possibili sviluppi

Il centravanti è rimasto in Belgio senza aver ottenuto l’autorizzazione dal Napoli. La situazione sta attirando l’attenzione delle autorità competenti e potrebbe portare a sviluppi legali. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali riguardo alle motivazioni o alle conseguenze di questa decisione. La vicenda ha suscitato reazioni tra gli addetti ai lavori e gli appassionati di calcio.

anche in ottica futuro. Tra il Napoli e Romelu Lukaku è calato un vero e proprio gelo, aprendo una crisi inaspettata e profonda durante questa sosta per le Nazionali. L’attaccante belga, che aveva ottenuto l’esenzione dalle amichevoli contro Stati Uniti e Messico proprio per concentrarsi sul recupero della forma fisica, ha clamorosamente deciso di non fare rientro in Italia nella giornata odierna. Una scelta autonoma, volta a proseguire le cure in patria, che ha scatenato la forte irritazione della dirigenza partenopea.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lukaku, esplode il caso: il centravanti resta in Belgio senza il permesso del Napoli. I possibili sviluppi Articoli correlati Calcio Napoli, caso Lukaku: atteso a Castel Volturno, resta in Belgio ad allenarsiL’attaccante non è rientrato in città come previsto dopo aver lasciato il ritiro della nazionale: scelta che avrebbe creato malumore nel Calcio... Napoli in fiamme: Lukaku ignora il club e resta in BelgioIl Napoli mostra segni evidenti di irritazione nei confronti di Romelu Lukaku, che ha deciso di rimanere in Belgio per continuare il proprio percorso... Altri aggiornamenti su Lukaku esplode il caso il centravanti... Argomenti discussi: Garcia lancia il guanto a De Bruyne e Lukaku: la furia di Conte esplode!. Caso Lukaku, Schira: Ecco quale può essere la prima conseguenzaEra atteso per questa mattina il ritorno di Romelu Lukaku a Castel Volturno. L'attaccante aveva salutato il ritiro del Belgio ... tuttonapoli.net Lukaku non ripeterà l’errore del 2022: stavolta non forzerà il recuperoDal Belgio non sembrano farsi troppi problemi su Lukaku. Ecco le parole di Mario Innaurato, ex preparatore della Nazionale belga. ilnapolista.it