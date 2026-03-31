Romelu Lukaku tornerà a Napoli tra lunedì e venerdì della prossima settimana. Secondo fonti belghe, l’attaccante ha deciso di prolungare il proprio soggiorno in Belgio per seguire il percorso di recupero con i fisioterapisti di fiducia. La sua presenza a Napoli è attesa nei giorni indicati, mentre il club non ha ancora comunicato dettagli ufficiali sulla ripresa degli allenamenti.

Romelu Lukaku rientrerà a Napoli tra lunedì e venerdì della prossima settimana. Secondo il giornalista belga Geert Lambaerts, l’attaccante ha scelto di prolungare il soggiorno in Belgio per continuare il recupero con i fisioterapisti che conosce. Lukaku sceglie il Belgio: il recupero prima di tutto. L’attaccante belga ha deciso di rimanere in patria nonostante il comunicato della SSC Napoli. Come rivela Lambaerts, “Lukaku è convinto che il meglio per lui è restare in Belgio. Nonostante il comunicato del club, lui lavora qui con la gente che conosce”. Gli stessi fisioterapisti che hanno seguito De Bruyne stanno seguendo il recupero dell’ex Inter. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Lukaku torna a Napoli! Dal Belgio: “Ecco la data del rientro”

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