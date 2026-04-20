A Napoli, si è concluso un incontro tra il club e il calciatore belga, dopo settimane di tensioni legate al suo stato di salute. Il giocatore, che aveva affrontato problemi fisici, ha deciso di tornare in Belgio per completare il percorso di recupero. L’accordo tra le parti è stato definito oggi, portando a una soluzione condivisa sulla gestione della sua guarigione.

Il clima si è finalmente disteso negli uffici del Napoli dopo il vertice avvenuto questa mattina tra la società e il calciatore belga. Romelu Lukaku, tornato in città per affrontare il confronto con la dirigenza, ha raggiunto un accordo che pone fine alle tensioni degli ultimi tempi, decidendo di rientrare in Belgio già nella giornata di oggi per ultimare il percorso di guarigione iniziato lontano dal campo. Gestione del recupero fisico e nuovi equilibri tecnici. La decisione di far partire l’attaccante verso il proprio Paese non è frutto di una semplice scelta estetica, ma risponde a necessità cliniche precise. Il club ha infatti verificato i progressi fisici dell’atleta, autorizzandone il ritorno nelle strutture belgiche per completare la riabilitazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, Lukaku torna in Belgio: accordo raggiunto per la guarigione

Napoli-Lukaku, il Club commenta la situazione

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