Un attaccante ha raggiunto un accordo con il Napoli per trasferirsi in Belgio, dove si preparerà in vista del Mondiale. La notizia è stata riportata recentemente da una testata spagnola, che ha fornito dettagli sul trasferimento. Al momento, non sono stati divulgati altri dettagli riguardo alle tempistiche o alle condizioni dell’accordo. La notizia ha suscitato attenzione tra gli appassionati di calcio.

Il nazionale belga è arrivato Napoli il 29 agosto 2024 proveniente da Chelsea, in un’operazione stimata all’epoca dai media britannici in circa 30 milioni di euro, e firmato fino a giugno 2027. Il Belgio contesterà il Coppa del Mondo 2026 in esso gruppo G, insieme a Egitto, Iran e Nuova Zelanda. Se inserisci il elenco definitivo di Rudi Garcia, Lukaku affronterà il suo quarta Coppa del Mondodopo aver partecipato Brasile 2014, Russia 2018 e Qatar 2022. Non mancheremo di aggiornarvi in caso di ulteriori sviluppi sulla vicenda.Vai alla fonte di questo articolo Maddison desidera aiutare il Tottenham nella lotta per la retrocessione dopo il ritorno da un infortunio al legamento crociato anteriore © 2022 JustCalcio.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Lukaku si accorda con il Napoli per tornare in Belgio per preparare il Mondiale

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