lukaku lascia il ritiro del belgio per tornare a napoli

Romelu Lukaku ha lasciato il ritiro della nazionale belga per fare ritorno a Napoli. L’attaccante ha bisogno di recuperare la condizione fisica e non prenderà parte alle amichevoli contro Stati Uniti e Messico. La sua assenza dalla rosa nazionale è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche di rientro.

Tempo di lettura: < 1 minuto Romelu Lukaku ha lasciato il ritiro del Belgio per tornare a Napoli. L’attaccante ha bisogno infatti di migliorare la sua condizione fisica e quindi non parteciperà con la sua nazionale alle amichevoli in programma contro Stati Uniti e Messico. Il Napoli spiega in una nota che il centravanti “ non prenderà parte alle prossime amichevoli della nazionale belga contro Stati Uniti e Messico. Il calciatore azzurro rientrerà a Napoli per ottimizzare la propria condizione fisica”. Lo conferma anche la Federazione belga allenata dal ct Rudi Garcia: “ Romelu – scrive la Federcalcio – ha scelto di concentrarsi sull’allenamento per ottimizzare ulteriormente la sua condizione fisica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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