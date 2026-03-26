Napoli irritato con Lukaku | è in Belgio e si rifiuta di tornare ad allenarsi a Castel Volturno

Il calciatore si trova attualmente in Belgio e ha rifiutato di tornare a Castel Volturno per gli allenamenti. Il club ha richiesto la sua presenza, ma il giocatore ha deciso di rimanere a Bruxelles. La situazione ha generato tensioni tra la società e il giocatore, senza che siano state comunicate eventuali conseguenze legali o sanzioni.

E se stessero per volare i panni sporchi? Romelu Lukaku ha avvisato stamattina il Napoli che non sarebbe arrivato a Castel Volturno per le due ultime sedute di allenamento di questa settimana: per riprendersi, sentirsi utile per il finale di stagione e prepararsi anche per il Mondiale, ha preferito starsene in Belgio. Ma le indicazioni e (forse) i patti sembravano diversi: il Napoli aveva chiesto a Lukaku di ripresentarsi in sede, per coordinare assieme la fase di recupero e fronteggiare un problema fisico avvertito nelle scorse settimana durante il periodo di riabilitazione. Big Rom in questi giorni ha cominciato a ragionare in prospettiva... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Napoli irritato con Lukaku: è in Belgio e si rifiuta di tornare ad allenarsi a Castel Volturno Articoli correlati Napoli, Lukaku rinuncia al Belgio e torna subito a Castel Volturno per lavorareNapoli, 24 marzo 2026 - La sosta per fare spazio alle Nazionali non rientra nei momenti preferiti dai vari club, specialmente quando interrompe... Lukaku lascia il Belgio: torna a Napoli per allenarsiRomelu Lukaku non sarà a disposizione del Belgio per le prossime amichevoli contro Stati Uniti e Messico. Una raccolta di contenuti su Castel Volturno Lukaku lascia ritiro nazionale ma resta in Belgio: Napoli irritato. Le newsL’attaccante non è rientrato a Castel Volturno e come riferisce l’inviato Francesco Modugno non dovrebbe farlo prima dell’inizio della prossima settimana. Dopo la scelta condivisa con il Belgio di far ... sport.sky.it Sky – Lukaku non torna a Castel Volturno e rimane in Belgio: Napoli e Conte irritatiCaso Lukaku a Napoli: era atteso al centro sportivo oggi, rimarrà in Belgio fino all'inizio della prossima settimana ... msn.com