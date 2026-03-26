lukaku non rientra a napoli resta ad allenarsi in belgio

Romelu Lukaku non si è unito alla squadra del Napoli per l'inizio della preparazione estiva. L’attaccante belga ha scelto di continuare ad allenarsi in Belgio, in accordo con la federazione nazionale. La sua decisione è stata comunicata ai vertici del club partenopeo prima dell'inizio delle attività sul campo. La situazione riguarda esclusivamente l’aspetto logistico e di preparazione fisica del calciatore.

Come riferisce l’inviato di Sky Sport Francesco Modugno, il suo rientro a Castel Volturno è previsto non prima dell’inizio della prossima settimana. Dopo la scelta condivisa con il Belgio di farlo rientrare a Napoli per ottimizzare la preparazione fisica, Lukaku è rimasto in patria per continuare a lavorare e questo ha provocato sorpresa e irritazione da parte del club azzurro. Le indicazioni della società e la volontà di Conte erano infatti quella di riavere Lukaku agli allenamenti in programma in questi giorni a Castel Volturno. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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