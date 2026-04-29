Romelu Lukaku manda messaggi dal Belgio | Non sto ignorando niente Ma col Napoli è finita

Romelu Lukaku si trova attualmente in Belgio, dove ha inviato messaggi affermando di non ignorare nessuna situazione. Tuttavia, il suo rapporto con il Napoli sembra ormai concluso, poiché l'attaccante non rientra più nel progetto tecnico della squadra. Il tecnico ha anche espresso pubblicamente il suo giudizio negativo nei suoi confronti durante un'intervista televisiva. Lukaku si sta concentrando sul suo recupero in vista dei prossimi Mondiali.

L'attaccante belga è in patria per rimettersi in sesto in vista dei Mondiali. Lukaku è fuori dal progetto tecnico degli azzurri e Conte lo h definitivamente bocciato in tv. Il calciatore "risponde" nelle storie su Instagram.🔗 Leggi su Fanpage.it

Lukaku-Napoli, il belga non è rientrato a Castel Volturno: il club è irritato | Serie A

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Due repost pubblicate nelle sue storie che lasciano poco spazio all'interpretazione: Romelu Lukaku ha usato il suo profilo Instagram per esprimere il suo stato d'animo attuale #SSCNapoli #Lukaku - facebook.com facebook

Nuovo infortunio per Romelu #Lukaku: la situazione x.com