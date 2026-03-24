Lukaku lascia il Belgio | torna a Napoli per lavorare sulla condizione

Romelu Lukaku ha lasciato il Belgio e è tornato a Napoli per continuare il lavoro sulla condizione fisica. Non parteciperà alle amichevoli contro gli Stati Uniti e il Messico previste negli Stati Uniti. La decisione riguarda la sua preparazione personale e non sono stati annunciati altri motivi ufficiali. La sua assenza dal ritiro con la nazionale è stata comunicata nelle ultime ore.

"> Romelu Lukaku non prenderà parte alle prossime amichevoli del Belgio negli Stati Uniti contro USA e Messico. La decisione, comunicata dalla federazione belga, apre le porte al ritorno anticipato dell’attaccante a Napoli. «Romelu ha scelto di concentrarsi sull’allenamento per ottimizzare ulteriormente la sua condizione fisica. La KBVB rispetta la sua decisione e gli augura buona fortuna», si legge nella nota ufficiale. SCELTA STRATEGICA Una decisione condivisa e mirata, con l’obiettivo di migliorare la condizione fisica in vista del finale di stagione. Lukaku preferisce restare a lavorare a Castel Volturno, piuttosto che partecipare agli impegni internazionali. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Lukaku lascia il Belgio: torna a Napoli per lavorare sulla condizione Articoli correlati Leggi anche: Lukaku, il Napoli lo vende? Una condizione può fermarlo Leggi anche: Calciomercato Napoli, addio Lukaku? Dal Belgio spunta un indizio Una raccolta di contenuti su Lukaku lascia Temi più discussi: Dal Belgio – Lukaku ai saluti con il Napoli! La destinazione ha il sapore di casa; Rudi Garcia si affida a De Bruyne e Lukaku: i convocati del Belgio; LUKAKU, ADDIO AL NAPOLI IN ESTATE? DAL BELGIO: POSSIBILE RITORNO ALL’ANDERLECHT; Belgio: ct Garcia ritrova tra i convocati De Bruyne e Lukaku. Ufficiale - Lukaku lascia il ritiro del Belgio e torna a Napoli: il motivoNotizie Napoli - Niente amichevoli contr USA e Messico per Romelu Lukaku. Il bomber azzurro, dopo aver raggiunto il ritiro dei Red Devils a Bruxelles, ha infatti subito lasciato il raduno di Garcia pe ... msn.com Lukaku lascia il ritiro del Belgio e torna a Napoli: le note ufficialiHa lasciato il gruppo guidato dal commissario tecnico Rudi Garcia per fare ritorno a Napoli, dove lavorerà per migliorare la propria condizione fisica. tuttonapoli.net Lukaku lascia il ritiro del Belgio e torna a Napoli: le note ufficiali x.com UFFICIALE - Lukaku lascia il ritiro della nazionale e torna a Napoli! IL MOTIVO: https://bit.ly/3Psgun2 - facebook.com facebook