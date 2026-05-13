Lukaku compie gli anni | il messaggio di De Laurentiis e del Napoli per l' attaccante

Oggi il calciatore belga compie 33 anni. Nato il 13 maggio 1993 ad Anversa, Lukaku festeggia il suo compleanno. La società sportiva ha inviato un messaggio di auguri all’attaccante, che fa parte della rosa della squadra. La data di nascita del giocatore coincide con questa giornata di celebrazione. Nessun altro dettaglio è stato reso pubblico riguardo alle iniziative o ai festeggiamenti.

Compleanno in casa Napoli. Romelu Lukaku compie oggi, infatti, 33 anni. L'attaccante è nato il 13 maggio 1993 ad Anversa.Il club azzurro ha dedicato, sul proprio sito ufficiale, un messaggio al suo centravanti: “A Lukaku vanno gli auguri del presidente De Laurentiis e di tutta la Ssc Napoli. Buon.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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