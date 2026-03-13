Lutto in casa Napoli | il messaggio di cordoglio di De Laurentiis e del club azzurro

Il Napoli ha annunciato il lutto per la scomparsa del padre di Simona Campanella, assistente direzionale e responsabile delle relazioni istituzionali governative. La società azzurra ha espresso cordoglio attraverso un messaggio ufficiale, sottolineando la vicinanza a Campanella in questo momento difficile. La notizia è stata comunicata tramite i canali ufficiali del club e ha suscitato reazioni tra i membri del team.

Lutto in casa Napoli. Il club azzurro si stinge attorno a Simona Campanella, assistente direzionale, relazioni istituzionali governative della società partenopea, per la scomparsa del padre. Questo il messaggio di cordoglio del presidente De Laurentiis e della Ssc Napoli: “Il presidente Aurelio De Laurentiis, la Ssc Napoli e la Filmauro partecipano commossi al dolore che ha colpito la collega Simona per la scomparsa del caro papà, il prof. Antonio Campanella”. Il Presidente Aurelio De Laurentiis, la SSC Napoli e la Filmauro partecipano commossi al dolore che ha colpito la collega Simona per la scomparsa del caro papà, prof.Antonio Campanella. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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